Juliette en service civique nous dit ses raisons d'agir culturellement

Juliette est en service civique pour 8 mois, elle avive les relations du tout venant sur les places de Bordeaux en sollicitant la créativité à partir de zones d'expression (musique, danse, échanges, écriture...). Elle nous dit ce que vit et cherche une jeune fille ouverte et citoyenne au-delà des confinements parfois, si difficiles à vivre quand on a 20 ans.