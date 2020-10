Juliette Flambard couturière

Partons à l’écoute d’une voix douce et posée qui nous raconte comment sa passion d’aujourd’hui est venue simplement à elle, jusqu’à en devenir son métier à part entière, à force de patience, de travail, de minutie, et bien sûr grâce à des doigts d’or et un regard toujours bienveillant posé sur ses modèles.