"Jusqu'au bout du monde , regards de missionnaires"

Dans Contre courant cette semaine, direction le Musée des Confluences de Lyon à la découverte d'une exposition passionnante intitulée: "Jusqu'au bout du Monde, Regards missionnaires".

Une invitation a découvrir l'importante collection d'objets rapportés du monde entier par des missionnaires au 19 ème et au début du 20 ème siècle .

Mais c'est aussi l'occasion de portet un autre regard sur ces hommes et ces femmes , véritables aventuriers de la Foi