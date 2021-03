Karine Marsilly, première femme élagueuse de France

Née en 1974, KARINE MARSILLY est arboriste-grimpeuse. Après un bref passage par l’Education Nationale, elle opère une reconversion professionnelle et se forme à l’Institut de l’écologie, de l’environnement et de l’eau. Elle se spécialise ensuite en taille et soins des arbres. Elle intervient dans les communes et les écoles pour sensibiliser la population à l’importance des arbres dans l’environnement. Une reconversion compliquée dans un milieu très masculin.

Sa passion pour la nature fait aujourd’hui l’objet d’un livre Ma vie avec les arbres :

... Dans nos sociétés toujours plus urbaines, nous sommes confrontés à l’arbre d’abord en tant qu’objet... Telle une doctoresse, entre diagnostic, traitement et remise en forme, Karine Marsilly examine chaque arbre dans sa globalité... En appelant à considérer l’arbre comme un patient, comme un être sensible, elle nous invite à redéfinir notre rapport au vivant. L’une des premières femmes en France à avoir exercé cette profession, elle nous fait partager dans cet ouvrage son amour des arbres et la nécessité de les protéger...