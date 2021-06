"Karma", le nouvel album d'Hélène Ségara

Hélène Ségara s'est affirmée comme la figure de proue de la nouvelle vogue française des chanteuses romantiques à voix, née à la fin des années 1990. Incarnation séduisante d'un style de chant à la sensibilité féminine parfois exacerbée, Hélène Segara a su conquérir le coeur du public grâce au succès d'une comédie musicale, mais son talent personnel lui a assuré d'être davantage qu'une vogue saisonnière. Au Nom d'une Femme (2000), Humaine (2003), et Quand l'Eternité...(2006) témoignent de sa permanence au sommet. En avril 2011, Parmi la Foule démontre une louable volonté d'évolution. En 2013, la chanteuse varoise rend hommage à Joe Dassin à travers l'album Et Si Tu N'existais Pas. Malgré des problèmes de santé, l'album original Tout Commence Aujourd'hui, auquel participent Jean-Jacques Goldman et Zazie, voit le jour en décembre 2014. Deux ans après vient l'album de reprises de chansons italiennes, Amaretti.

Pour son 7ème album de chansons originales, Hélène SEGARA a fait de KARMA un « long métrage sonore ». Entre son questionnement sur le sens même de la vie et sa vision réaliste de notre société, la chanteuse explore toutes les nuances de sa voix sur 11 titres qui étonnent, détonnent parfois. Un voyage entre délicatesse et puissance qui ne laissera pas indifférent.Chanteuse incontournable du paysage français. Hélène SEGARA connaît un immense succès dès fin 90 et début 2000 avec des titres tels que Il y a trop de gens qui t’aiment (1999), Elle tu l’aimes (2000), L’amour est un soleil (2003) ou encore On n’oublie jamais rien, on vit avec (2003), en duo avec Laura Pausini, dépassant les 10 millions de disques vendus. En 2015, elle intègre le jury de l’émission télévisée La France a un incroyable talent diffusée sur M6.

