Kevin Michalet

Kevin Michallet, 23 ans, est un de nos premiers invités pour la nouvelle saison de Fréquence Jeunes.

Etudaint en master à Lyon, il est aussi chef scout et le plus jeune élu au conseil municipal de Villars sa ville natale.

Retour sur le parcours d'un jeune adulte impliqué et actif au service des autres, lui qui était un enfant plutôt timide ! Le scoutisme est passé par là, avec les responsabilités confiées aux jeunes. Il avait membre du conseil municipal des enfants de Villars quand il était au CM2 et y avait goûté à l'intérêt de s'intéresser aux affaires de la cité !A travers lui, saluons tous les jeunes qui ont le courage de s'engager et qui y trouvent leur épanouissement.