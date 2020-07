L'abbaye de Maillezais : son histoire et ses spectacles

Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Couleur Vendée, aujourd’hui nous nous sommes rendu à l’Abbaye de Maillezais ce monument incontournable du département de la Vendée. Détruite il y a des siècles l’abbaye offre des ruines chargées d’histoire. Au cours de cette visite, nous avons rencontré François Bon, président de la commission Identité et Citoyenneté du Conseil départemental de la Vendée, qui nous a raconté l’histoire de l’abbaye, mais aussi Philippe Bilheur et Michel Duchemin acteurs dans les spectacles « Rabelais l’extraordinaire » et « Le marin du marais » joués sur le site de l’Abbaye. Toutes les informations concernant l'Abbaye de Maillezais et ses spectacles sont à retrouver sur le site internet www.sitesculturels.vendee.fr