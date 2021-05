L'académie des Arts et Sciences de Carcassonne

Invité(es)

Gérard HARDY président et Arlette MOULIN secrétaire.



Cette ancienne "Société savante" créée en 1836 pour assurer la conservation des antiquités et des recherches historiques du département de l'Aude s'est ouverte aujourd'hui à tous les arts. Elle est riche d'une bibliothèque qui dispose d'un fond important de livres sur le patrimoine, l'histoire locale ainsi que les ouvrages des auteurs sociétaires d'hier et d'aujourd'hui. Elle propose des conférences tout au long de l'année et tient une permanence dans son local à la Maison des Associations. Site www.academie-arts-et-sciences-carcassonne.fr