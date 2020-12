Anne Weyer

Passionnée par les relations humaines et motivée par l'urgence d'apprendre à communiquer pour prendre soin des liens qui nous unissent, je me suis formée à la Méthode ESPERE et ai créé l'Atelier Relationnel situé 28 rue d'Angleterre à Orléans. Ainsi; depuis une vingtaine d'années, je diffuse les outils et les concepts de la communication relationnelle au moyen de conférences, de formations et d'accompagnements individuels. Je forme également des personnes à la Méthode ESPERE, chemin qui s'inscrit dans une démarche personnelle et/ou professionnelle de leur part. Je suis heureuse de participer à véhiculer des valeurs humanistes sur RCF45 que je remercie infiniment pour son accueil, sa bienveillance et sa chaleur humaine.