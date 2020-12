Au programme :

- Ça M'Intéresse avec une fabrique de la beauté au Vatican et le plus grand téléscope qui se trouve au Chili.

- Science Et Vie avec la croyance en la vie hydrogène et des perches et des brochets du côté de la Mer du Nord en Suède.

- Science Et Avenir avec les Humains qui précipitent l'évolution.