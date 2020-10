L'actualité médicale d'octobre 2020

L'actualité médicale d'octobre tente d'éviter le sujet de la COVID 19 et met l'accent sur :



- Le Prix NOBEL de médecine qui a récompensé les découvreurs du virus de l'Hépatite C

- L'efficacité prouvée du vaccin contre la papillomavirus

- Les antibiotiques : une réponse à la crise d'appendicite ?

- L'importance du port du masque et du respect des gestes barrières en cette période de 2ème vague de la COVID 19