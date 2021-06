L'actualité médicale de mai 2021

Santé vous bien revient sur l'actualité médicale de mai en compagnie du docteur Gérard Bouvier et aborde :



- Le sujet des chiens- renifleurs dans le dépistage du COVID mais pas que...



- La hausse du tabagisme et autres consommations addictives



- L'hypertension : problème de diagnostic et avancées dans l'auto-dépistage