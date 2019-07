L'agence départementale du tourisme s'attelle au rayonnement de l'Anjou

L'agence départementale du tourisme (ADT) a pour mission de faire venir les visiteurs en Anjou. Et le Maine-et-Loire ne manque pas d'atouts : il compte plus de 160 sites à visiter, plus de 230 jardins remarquables, plus de 7 000 kilomètres de cours d'eau, une géologie "exceptionnelle" aux yeux de Denis Griffon, le directeur de l'ADT. "Les rois ne s'y sont pas trompés, ils sont longtemps venus ici !"