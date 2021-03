L'agriculture en communication

Il y a un an, le salon international de l'agriculture fermait ses portes prématurément pour le confinement dû au Covid. Cette année, malheureusement, ce salon est annulé. Quel dommage ! En effet, ces 10 jours de salon sont l'occasion à la fois de montrer l'agriculture sous toutes ses formes, d'avoir un contact privilégié ville-campagne et surtout d'assurer une bonne semaine de communication avec la France toute entière et bien au-delà...