L'agro-écologie, une solution pour vaincre la faim?

À l'occasion de la campagne de Carême 2020 du CCFD - Terre Solidaire, Sylvie Bukhari-de Pontual, présidente de cette ONG, est l'invitée d'Anne Kerléo dans Commune planète.



La campagne de Carême du CCFD - Terre Solidaire perturbée par l'épidémie de coronavirus

La campagne de Carême et la collecte annuelle du CCFD sont cette année très perturbées du fait de la pandémie de coronavirus. Les partenaires des pays du Sud qui devaient venir en France à la rencontre des diocèses et des paroisses n'on pas pu faire le voyage et la collecte n'a pas pu être organisée dans les paroisses le dimanche 29 mars comme prévu.

"Plus que jamais, rien ne doit arrêter la solidarité", affiche le CCFD à la une de son site internet. Sylvie Bukhari-de Pontual évoque les liens qui se poursuivent avec les partenaires à travers le monde pendant cette pandémie et témoigne de la situation sur le terrain à travers la planète.



Le CCFD-Terre Solidaire engagé pour l'agro-écologie

Sylvie Bukhari-de Pontual, la présidente du CCFD évoque la campagne de Carême 2020, consacrée à l'écologie intégrale et en particulier à l'agro-écologie, un modèle agricole défendu depuis de nombreuses années par son ONG face à l’agriculture industrielle productiviste et destructrice.

Le CCFD-Terre Solidaire s’engage auprès de partenaires locaux pour mettre en oeuvre l’agroécologie dans le monde. L’objectif est de développer avec les organisations paysannes une nouvelle manière de cultiver la terre, respectueuse de la planète et capable d’apporter une alimentation suffisante, saine et nutritive aux populations.