L’aide alimentaire et les paniers solidaires

La situation sociale de la France a été profondément perturbée par la crise sanitaire.

Le Secours Catholique d’Indre et Loire a pendant le confinement développé ses aides directes, en allant sur le terrain à la rencontre des familles déjà en difficultés, mais aussi en découvrant d’autres personnes que la situation économique a malheureusement plongé dans la pauvreté.

Cette crise a révélé que l’accès à l’alimentation était un enjeu, ici, chez nous, dans nos villes et nos quartiers.

Se nourrir, bien se nourrir est un besoin essentiel, vital et pourtant même dans un pays riche comme le nôtre, d’abondance, ce n’est pas une évidence pour chacun.

A côté des chèques d’accompagnement personnalisés permettant l’accès aux produits alimentaires et d’hygiène, une nouvelle action a été mise en place fin juin dans l’équipe de Tours Centre : les paniers de légumes frais.

La Délégation d’Indre et Loire a signé un partenariat avec les “Les Jardins de contrat”.

Cette association de l'économie solidaire, a pour mission l'insertion par l'activité économique dans le cadre d’une activité de maraichage et de préservation de l'environnement.

Nous recevons chaque vendredi des paniers composés de légumes variés, pour 4 à 5 kg.

Cette expérimentation est reconduite pour le prochain semestre.

Elle permet l’accès à des légumes bons, bios et locaux pour 10 familles soit 44 personnes dont 27 enfants.



Les deux invités sur le plateau de SOLICAP :

Marie : bénévole dans l’équipe de Tours Centre

Isabelle : cuisinière dans une crèche associative et maman de 6 enfants .