L'album souvenirs de "Peau d'Ane," avec Rosalie Varda Demy

Une nouvelle édition augmentée pour célébrer le 50e anniversaire du film : On peut s'arrêter sur une chanson du film, sur un texte décryptant les couleurs, un thème, une scène, un personnage, un décor, et voir la sublime princesse interprétée par Catherine Deneuve dans ses robes couleur de Lune, Soleil ou couleur du temps, sans oublier de feuilleter le texte original en vers du conte de Charles Perrault, paru en 1694. Avec des citations de Catherine Deneuve, Jacques Perrin, Michel Legrand, Jim Leon (décors), Agostino Pace (costumes), Agnès Varda, Jacques Demy, bien sûr, et des souvenirs de Rosalie Varda-Demy, adolescente au moment du tournage.

ACTU EXPO : Exposition au château de Chambord à partir de mi-décembre 2020.

CHOIX MUSICAUX DE ROSALIE VARDA-DEMY :

- L’art d’aimer - Jeanne Cherhal

- Some Place else - MorMor (Seth Nyquist)

- It was so easy - Carly Simon