L'amour au delà des frontières de Lino Ventura

Comment vivre une séparation quand on est jeune marié et soldat ? C'est ce qu'ont vécu Odette et Lino Ventura pendant la 2e Guerre Mondiale et raconté dans "Attends moi mon amour", un livre émouvant écrit par sa fille Clélia et petit fils Léon Ventura, qui révèle un Lino inédit !