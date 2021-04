L'amour dans le couple au fil des ans... et à la retraite !

Elles sont peut-être loin les années d'amour fou et de passion... mais que se passe-t-il quand le grand âge arrive, quand on se retrouve à la retraite ? Virginie Schegerin, membre de l'association l’association française de consultation conjugale de Maine-et-Loire(AFCC49) nous donne quelques pistes et conseils pour vivre serainement encore de belles années en amoureux !!