L'âne et le boeuf

C'est l'heure du conte de Noël. Aujourd'hui l'équipe de RCF en Berry donne vie à deux personnes célèbres l'âne et boeuf. Interprétés par Valérie, Romain et Benoît.



Contrairement à la tradition, il n'y a aucune trace d'un âne ni d'un boeuf dans les deux évangiles qui racontent la naissance de Jésus (celui de saint Matthieu et celui de saint Luc). Leur existence n'est mentionnée que dans un texte traditionnel du VIe siècle. Leur présence dans la crèche symbolise que le salut apporté par Jésus s'adresse à toute la Création, c'est ce que rappelle le conte que vous allez entendre, un conte signé Alain Royer et Claire Nadaud.



Nous remercions la bibliothèque diocésaine pour le prêt de l'ouvrage qui nous a permis de partager ce conte de Noël avec vous.