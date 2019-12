L’apprentissage du français pour les étrangers

Au Secours Catholique, l’action «Accueil à la vie en France » est bien plus que des cours de français…

Apprendre la langue, c’est se donner les moyens de communiquer, de parler, d’échanger, de comprendre, de se défendre, ne pas être contraint au repli sur soi ou entre membres d’une même communauté.

Hors de la salle de cours, les apprenants visitent ensemble musées, châteaux, lieux institutionnels… Toutes ces propositions qui favorisent la découverte de la culture de notre pays, les usages, l’histoire, les territoires.

Bien plus que des cours de langue, ces ateliers d’apprentissage sont un moyen au service de notre vie ensemble, un enjeu majeur de cohésion sociale et d’intégration dans la société française.

Et du point de vue des bénévoles ces rencontres sont un trésor qui nous révèle notre commune humanité.

Les trois invités sur le plateau de SOLICAP :

Isabelle Mauduit, bénévole, référente de l’action Accueil à la Vie en France à Tours Centre

Anoush, apprenante

Iolanta, apprenante

Pour joindre le service et faire candidature de bénévole : 06 67 91 73 98