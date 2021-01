L'apprentissage et la formation continue au sein du campus Sainte Catherine

Tous les lundis à 12h00

Le club-radio, c'est chaque semaine en partenariat avec les collèges St-Louis, St Joseph et le Lycée Notre-Dame et l’Enseignement catholique. Trois établissements se succèdent au micro pour nous partager le quotidien des élèves. Ils préparent l’émission au collège et viennent enregistrer en studio. Une expérience formatrice pour eux. Une émission faite par et pour les jeunes.