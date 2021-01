L'après COVID-19: vers une réorganisation du système de santé?

Le Professeur Olivier Jonquet a été en première ligne dans l'organisation de l'accueil des urgences lors de la première vague de l'apidémie de COVID-19. Pour lui, la médecine a changé de nature, et il faut à la fois être performant dans les pathologies habituelles et prêt à affronter des évènements imprévus, car la pandémie actuelle n’est probablement pas la dernière. Il nous présente quelques pistes dont le fil rouge est une meilleure fluidité entre les soins primaires et la médecine hospitalière, publique et privée.