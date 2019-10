L’art de la pierre sèche

Habile jeu d’assemblage pour certains, remise au goût du jour d’une technique ancestrale pour d’autres,

la restauration de murets en pierre sèche valorise l’humain comme le paysage.

Empilées les unes sur les autres et sans mortier, c’est à la force des bras et avec l’adresse et le savoir-faire du murailler que la stabilité des murets est assurée. Cet art traditionnel de construction, reconnue par l’UNESCO, qui permet aussi d’abriter de la biodiversité et qui se pratique dans le respect de l’environnement et des paysages, est à découvrir avec Fanchon Richart, responsable paysage au Parc naturel régional, Anne et Louis Cerf-You, muraillers, Denis Royet du centre de formation Batipole, Yanick Lasica, spécialiste de la filière pierre sèche en Occitanie, Roger Brunel, maire de la commune de Portel-des-Corbières et Nicolas Auzolle, adjoint au maire.



Direction Portel-des-Corbières, dans l’Aude pour assister au chantier de formation à la rénovation en pierre sèche des murs de soutènement qui permettent d’accéder à l’église de Notre dame des Oubiels. Plus d’informations en écoutant l’émission. Une émission animée par le Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée. Au micro Alice Roy.