Dans l'émission SOLICAP d'aujourd'hui, Etienne Dubois reçoit M. Stéphane BUÉ, fondateur et animateur de l'Association Informatique Participative, qui a pour objectif de démocratiser l’usage de l’outil informatique et de le rendre accessible à tou(te)s.

Récupération, recyclage et distributions d'ordinateurs, pratiques éthiques, découverte du numérique, médiation, telles sont les missions de l'association qui lutte pour réduire la fracture numérique.