A Saint-Etienne on se mobilise et on propose des solutions pour réutiliser des chutes industrielles! L'association Pièces Montées en est un exemple et à ouvert une boutique s'intégrant dans l'économie sociale et solidaire. Josette Gente présidente de l'association et Karima Chouchou coordinatrice nous présentent dans ce nouveau Tous Ensemble leur association .



©piecesmontées.org