Nabil Ghoulam et sa soeur Fatima Ghoulam animent l'association avec l'aide de nombreux bénévoles et en lien avec plusieurs structures qui agissent partout dans notre ville.

Construction du respect entre jeunes et membres des forces de l'ordre en collaboration avec Proxi'Raid, préparation des fêtes de Noël avec une collecte de jouets et une cagnotte pour permettre à des familles en situation difficile de vivre des fêtes heureuses, préparation d'un voyage en Italie au printemps avec un groupe de jeunes pour y découvrir comment d'autres citoyens vivent la fraternité malgré les difficultés, les projets ne manquent pas et la détermination de Fatima et de Nabil fait plaisir à entendre !

Réalisation par zoom de Jean-Marc Chazot et merci à Nabil qui est confiné à Paris et à Fatima à Saint-Etienne. Retrouvez toutes les informations sur le facebook de l'association Upper et la page de Fatima Ghoulam.