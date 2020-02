L'atelier de la crêpe, du nouveau chez Marmiton et une cuisine zéro déchets

Pour cette édition de février, Chef Graffiti donne le micro à Brigitte pour un nouveau top ventes de la Fnac, avec une sélection de 3 ouvrages culinaires qui donneront envie de se mettre aux fourneaux.



Comment devenir un/une pro des crêpes et des galettes, ne plus passer des heures à chercher une idée pour le dîner qui fasse l'unanimité de toute la famille, ou apprendre à cuisiner vos épluchures, fanes et herbes sauvages, tel est le programme de cette délicieuse chronique!