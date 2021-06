L'Atelier Gourmand, la promesse d'un moment convivial en cuisine

L'Atelier Gourmand a bien grandi depuis sa création en 2005. Né en Anjou, la franchise compte aujourd'hui une quinzaine de sites dans toute la France, et même un en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Dans le Maine et Loire, Claire Lehay et son équipe accueille le public à Beaucouzé pour des cours de cuisine originaux et ludiques. Dernièrement, elle a même créé un escape game culinaire pour séduire les clients.



