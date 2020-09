L'attachement, une notion qui a 60 ans.

Comment encourager ce lien même si parfois il est très difficile à se tisser?

On parle d’attachement tout le temps, pourquoi ?

Un peu d’histoire : John Bowlby dans les années 60 développe le premier des travaux de nature scientifique sur la relation affective mère enfant.

Aujourd'hui, quand on parle d'attachement, on englobe tous les liens d'interdépendance que ce soit avec les parents, la famille, l'environnement socio-culturel. On a élargi. Paradoxalement, on en parle certes beaucoup mais la manière d’etre mère qui permet de construire cet attachement continue d’être très peu valorisé, ni encouragé.

Alors qu’est ce que c’est l’attachement ?

On relie cette notion d’attachement à un besoin primaire, inné chez le petit d'homme. Il y a quelque chose de pulsionnel , d’animal à se tourner vers l'adulte, à chercher la proximité d’une figure d’attachement (la mère le plus souvent). Comme le canard qui suit celui qui l'a couvé ou celui qu'il voit quand il sort de sa coquille. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de pas conscient, de pas voulu, qui est inscrit quelque part dans notre être biologique.

Les pleurs, les sons, les sourires du bébé, appellent une réponse et dans le meilleur des cas le bébé obtient cette réponse à ses besoins.

Que se passe t’il si ce n’est pas le cas ?

… hé bien, l’enfant privé de relations ou privé de réponse adéquate à ses besoins va porter un véritable handicapé affectif mais on sait aussi maintenant que le développement de son cerveau sera atrophié, sa capacité intellectuelle et non pas que relationnel en sera impacté. Voilà pourquoi la France s'intéresse enfin à cette notion d'attachement, de construction de l’interdépendance et nous avons beaucoup de retard sur certains de nos pays voisins.

On a beaucoup focalisé sur la notion de sécurité affective sous tendu par l’attachement pcq elle permet l’estime de soi. La mere et l'environnement du bébé sont comme un port d'attache, une sorte de base pour l'enfant, où il prend confiance en lui.

Mais comme chacun sait, le port n'a de sens que parce qu'on le quitte en larguant les amarres, et on le quitte parce qu'il demeure, prêt à accueillir à nouveau le navire. On prend la mer et on subit des tempetes et la houle, parce qu'on sait que le port garde sa capacité d’amarrage solide pour le retour, pour nous accueillir comme un Havre de paix et de repos sur qui on peut compter.

On continue à beaucoup mettre en avant les notions d'autonomie et d'indépendance de notre société. On oublie que cette autonomie n'est possible que si la dépendance à autrui est assumée. L’attachement représente cette base arrière ou ce pôle sécurité qui donne les ailes pour s’ouvrir au monde, qui autorise la curiosité et l’envie de decouverte. Quand on fait de l'escalade ou du saut à l'élastique, on ne se lance que si on est bien harnaché, que si on est bien encordé, c'est exactement pareil cette notion d'attachement. On a beaucoup déjà parlé de cette notion dans les émissions précédentes mais ce système de questions-réponses entre l'enfant et sa mère et plus largement son environnement, c'est un apprentissage pour des relations paisibles et productives : dans le couple ,dans la famille : nos besoin de sécurité affective ne disparaissent pas et plus ce premier apprentissage de la relation est vécu comme positif, plus la capacité à vivre ensemble en couple en famille au travail est rendue possible.

L’idée est d’assumer paisiblement notre besoin de collaboration, d’aide , de sécurité, etc , d’aborder la relation à l’autre sans stress. Le risque, en cas de carence de cette base, c’est de vivre l'autre comme encombrant, comme un obstacle. Ou bien de culpabiliser voir d’enrager d'avoir besoin de lui. Ou bien se débrouiller pour ne pas avoir affaire à lui. Avec tous les risques qui vont de la violence à la dépression, en passant par les burn out si fréquents aujourd’hui.

Pourquoi la tilma est si attentive à cette construction de l'attachement ?

C'est parce qu'on sait bien que les contexte de violence de précarité de solitude sont susceptibles d'être un frein pour la capacité de la mère à installer cette base de sécurité pour son enfant .

Quand on est insécurisé soi-même et qu'on est occupé à guetter le danger ou bien préoccupé par des besoins matériels, ou bien focalisé sur sa souffrance, il est bien évident qu'il est plus difficile d'avoir la disposition du cœur et du corps pour répondre aux besoins de son enfant. Ce n'est pas impossible mais c'est beaucoup plus difficile. On regarde moins son enfant parce qu'on guette le danger. On a du mal à gazouiller avec lui parce qu'on est triste. Parfois on n’a jamais vu faire aussi mais je peux témoigner que dès lors que l'on fournit un environnement affectueux, paisible et protecteur à la maman, elle peut à nouveau développer une capacité maternelle complètement dingue, immensement tourné vers les besoins de son enfant, dans un vrai don de soi, même si elle ne l’a pas elle-même reçu. Je suis témoin de cette transformation pour beaucoup de mamans à la Tilma. Et beaucoup d’entre elles sont de véritables leçons de maternité. C’est pour ça que la Tilma représente une véritable action de prévention. Vous savez, Boris cyrulnik dit que l'on peut dès 2 ans prédire l'échec scolaire de certains enfants qui grandissent sans un visage maternel suffisemment présent et fiable.

Pour résumer, l'attachement permet de vivre la relation comme une richesse et permet aussi de devenir capable de collaborer et d’appeler à l’aide; c'est donc une question qui concerne toutes les sphères de la société de la famille au monde du travail. Voila pourquoi le sujet est si important et voila pourquoi le role de la mère et de l’ensemble de la famille, durant les deux premières années de vie devrait être valorisé, favorisé, encouragé.

Et puis derrière cette question de relation aux autres, se cache aussi la question du sens de notre existence : aimer et être aimé. Et c’est d’ailleurs peut etre pour ca que je vois des femmes issues de la grande précarité être capable, dans le cocon de la tilma qui les encourage, d’un don de soi maternel nettement supérieur à ce que j’observe, dans des milieux socio culturel privilégié. Le pauvre appelle la relation, il n’a plus que ça. Elles connaissent la valeur de l’amour.