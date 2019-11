Sevan Hagopian a créé une agence de voyage : L'autre Chili, pour découvrir ce pays si attachant en dehors des sentiers battus par les gros tours opérators. Sa passion pour le vayage et ses qualités d'entrepreneurs lui ont permis de réaliser son rêve.

Et au bout d'une saison en régime de croisière, l'expérience est réussie !

Un clin d'oeil à son associée chilienne Marta et trouvez toutes les infos pour organiser un voyage que vous n'oublierez jamais sur le site : www.lautre-chili.fr