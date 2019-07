L'eau un enjeu majeur pour l'agriculture de demain - épisode 3/5

Nous sommes toujours dans l'Indre, chez le maraîcher Fabien Rioland. Il nous fait visiter ses serres qui habritent des légumes mais aussi des plans de fleurs. Tout cela a besoin d'eau pour pousser, une ressource de plus en plus précieuse. La chambre d'agriculture de l'Indre s'est saisie de la question et l'exploitation de Fabien Rioland a servi d'exemple lors d'une journée de réflexion.