l'éducation n'en finit qu'avec l'existence.

Se former tout au long de sa vie est un enjeu à la fois personnel et professionnel.

Betty Segoin, responsable de la formation continue et du centre de formation par l'apprentissage d'un lycée professionnel (Lycée Ste Croix St Euverte à Orléans) aborde cette problématique en mettant en avant l'intérêt du bénéficiaire de la formation et la qualité des réseaux sur lesquels elle s'appuie.

Elle décrit un écosystème évolutif et très riche : profil varié des jeunes et des adultes à la recherche d'un parcours de formation propice à leur employabilité et à leur épanouissement ; besoins exprimés par les employeurs devenus accompagnateurs ; soutien financier et technique des interlocuteurs publics régionaux. Sans oublier les formateurs eux-mêmes, véritables transmetteurs de savoir, savoir faire et savoir être.

Pour en savoir plus sur l'offre de formations de l'établissement où travaille notre invitée : wwwww.scse.fr