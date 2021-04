L'éducation physique et sportive et le cirque au collège Sévigné à Talence

Au collège Sévigné à Talence , un pôle dynamique celui du sport et du cirque !!!!

Depuis des décennies, l'équipe de l'EPS (éducation physique et sportive) met le sport à l'école au service de diverses expressions corporelles, artistiques pour aboutir à un spectacle de cirque.

Enrichir sa motricité, développer ses capacités artistiques et proposer un spectacle aux parents ; Mathéo, Thaïs et Emma en parlent avec enthousiasme !!!!