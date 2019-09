L'emploi agricole épisode 3/5

On retrouve notre agriculteur de la semaine, Arnaud Labesse. Il nous parle de la diversité des profils nécessaires aujourd'hui au sein de l'agriculture. Il a eu récemment un stagiaire en reconversion, il n'était pas du tout issu du monde agricole et pourtant tout se passe bien pour lui.



La chambre d'agriculture de l'Indre organise donc les deuxièmes rencontres de l'emploi en élevage le mercredi 25 septembre de 13h30 à 17h au lycée agricole Naturapolis à Châteauroux. C'est gratuit et ouvert à tous.