L'emploi agricole épisode 5/5

Dernier épisode sur l'emploi agricole. On retrouve Arnaud Labesse, cet indrien élève des vaches pour leur viande. Aujourd'hui il nous fait visiter son exploitation et évoque la nécessité de se diversifier pour réussir.





Notez que la chambre d'agriculture de l'Indre organise les deuxièmes rencontres de l'emploi en élevage le mercredi 25 septembre de 13h30 à 17h au lycée agricole Naturapolis à Châteauroux. C'est gratuit et ouvert à tous.