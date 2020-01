L’enfant miraculée

Je me souviens de cette histoire extraordinaire que m’avait confiée un grand ami, Paul. Il me raconte l'histoire de l'adoption de Sylvie, leur dernière fille.

Une vie heureuse, 3 enfants rapprochés, puis arrive quelques années plus tard une n°4 imprévue : Catherine. Il lui faudrait une soeur ou un frère pensent-ils, pourquoi ne pas adopter un enfant issu d'une famille fracassée par la vie ou par la guerre - c'était l'époque de la guerre du Vietnam - pour lui donner la possibilité d'entrer et de grandir dans une famille nombreuse et heureuse ? L'idée fait son chemin, avec sa femme ils enquêtent, cherchent...

Puis un jour survient ce fait divers terrible : une nuit à Paris, une femme se jette d’un pont dans la Seine et se noie.