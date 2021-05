Thème : L’engagement bénévole et le rapport à la foi



Invitées :

Nicole, responsable de l’équipe de Château La Vallière

Claudette, responsable de l’équipe de Langeais





Cette émission de SOLICAP est l’occasion d’interroger le lien entre la foi et l’appel à se mettre au service de l’autre.

La doctrine sociale de l’église nous appelle à nous engager, à faire notre part pour le service du frère.

On pourrait donc penser que les bénévoles du SCCF sont naturellement et nécessairement des chrétiens…



C’est loin d’être une réalité uniforme.

Nos équipes sont composées de bénévoles d’horizons très variés, animés par la même volonté de prendre soin des membres fragiles de nos familles, de notre société.

En parallèle que dire aux chrétiens qui hésitent à s’engager ?





Notre vivifiant échange nous a aussi permis d’aborder la notion de charité. Ce mot est parfois mal interprété, mal compris. On dit « faire la charité », comme on disait « faire l’aumône », faire une « bonne action ».

Et pourtant ce qu’il veut dire est plus beau et plus grand : la charité c’est l’amour.



Pour conclure avec le Pape François, ce qui importe c’est « d’aimer, non pas en paroles, mais par des actes ».