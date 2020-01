L'épidémie d'Ebola en Afrique

Le virus Ebola est responsable d'une maladie hémorragique gravissime, avec une grande contagiosité et une forte mortalité. Le professeur Eric Delaporte et son équipe interviennent en Afrique, tant pour l'organisation des soins que pour la recherche. Il nous parle de l'épidémie qui sévit actuellement en République Démocratique du Congo, et des progrès dans la prévention (vaccination) et le traitement.