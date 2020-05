L'épidémie de COVID19 à Montpellier

Le Professeur Olivier Jonquet, réanimateur, fait partie de la cellule de crise du CHU. Il nous explique cette réorganisation, et le vécu de l'épidémie par tout le personnel hospitalier, marqué par la disponibilité et la solidarité. Les réanimations ont été particulièrement lourdes et prolongées, mais l'hôpital a tenu bon. La problématique particulière des personnes âgées en EHPAD est évoquée.