L'épuisement maternel : comprendre et accompagner

Envie de tout envoyer balader à la maison ? Marre des enfants, de la cuisine, de son mari et de tout mener de front ? Attention vous êtes peut-être en burnout parental... pas simple de reconnaître les signes et savoir s'arrêter avant que la casse ne soit trop douloureuse. C'est le sujet que nous décryptons avec Marie-Laure Demaegdt, thérapeute et réflexologue.