L’ermite de « La Lumière du Désert »

J’ai déjà évoqué ici le documentaire « La Lumière du Désert » que j’ai pu réaliser en Egypte en 2007 sur ce qui est sans doute le plus vieux monastère du monde : le Monastère St Macaire. Un monastère fondé en 360 et qui n’a subi depuis son origine aucune interruption de la vie monastique. Un lieu qui a failli mourir à la fin des années 60 et qui a connu une renaissance impressionnante après l’arrivée d’un ermite le Père Matta el Maskine accompagné de ses 12 compagnons.