L'espace Beaulieu après la réouverture

Après avoir tenu pratiquement une année, les restaurants ouvrent à nouveau. C'est un nouveau défi .Une trésorerie épuisée, des contraintes lors d'une ouverture uniquement en espace ouvert et une météo pluvieuse. Grégoire Darragon, directeur de l'espace Le Beaulieu, au 145 rue Saint-Genès à Bordeaux fait le point sur l'année traversée, les aides de l'Etat, la situation économique de cet espace unique à Bordeaux, car en plus du restaurant et du café du cloître, des repas à emporter, l'espace Beaulieu, c'est aussi des salles de formation et séminaires, une hôtellerie, des concerts et un lieu d'exposition.