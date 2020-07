L'esprit critique à l'IJBA, avec les journalistes

Arnaud Schwartz est journaliste et critique mais aussi enseignant. Il a donc longuement réfléchi à cet esprit critique qu'il pense indispensable à l'exercice de la démocratie et du débat constructif ! Un défi de plus à l'enseigner à l'IJBA - Institut de Journalisme Bordeaux Aquitaine - mais c'est aussi source de réflexion pour chacun d'entre nous.