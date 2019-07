"L'été inspiré" à Montrond les Bains : Temps libre

Dans un lieu à la fois thermal et touristique comme Montrond les Bains, on imagine l'importance de l'Office de Tourisme, pôle de ressources et d'information incontournable. Pour l'émission "Temps libre" de cette semaine d'été, Chantal Ranchon et Solange Simon ont rencontré Marion Mounier, référente presse et organisatrice de séjours.