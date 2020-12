Cette semaine c'est une comédie qu'Eléanor vous propose : "L'étudiante et Monsieur Henri". Le pitch : un veil homme qui sait tout mais qui souffre de problèmes de santé est obligé d'accueillir chez lui une étudiante un peu perdue. Les deux opposés vont finalement former un duo inattendu et vont finalement s'entraider.