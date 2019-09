Nous ne sommes pas qu'un corps ou qu'une tête ; l'équilibre corporel joue un rôle important pour notre équilibre psychologique .

Des fronts plissés, des mâchoires coincées, des gorges serrées, des articulations bloquées....... Vous connaissez ?

L'eutonie peut nous aider au quotidien ; "eu" de harmonie et "tonie" de tonus nous permettent de mieux comprendre ce qui se passe dans cette approche toute en douceur pour passer du "dur" au "doux".

Cette approche permet à chacun de développer ses possibilités motrices à son propre rythme et selon ses capacités physiques. Claudine Anquetil, psycho praticienne et diplômée en Eutonie nous présente cette approche peu connue.