L’extrême pauvreté des familles accueillies au Secours Catholique

Le Secours Catholique a publié le 12 novembre son rapport statistique annuel sur l’État de la pauvreté en France.

Ce document présente l’analyse de plus de 55000 situations de précarité rencontrées sur l'ensemble du territoire national.

Michel Bonnet en propose une lecture et pointe l’extrême pauvreté des personnes accueillies et aidées par les équipes du Secours Catholique

En 2019, niveau de vie médian de l’ensemble des ménages rencontrés au SCCF est à 537 €, par mois c’est-à-dire largement en dessous du seuil de grande pauvreté fixé par l’INSEE à 715 euros/mois/personne.

L’enquête Budget révèle que 1 famille sur 2 dispose seulement de 9 euros /jour et par personne pour les dépenses alimentaires, l’habillement, l’hygiène et les loisirs. 1 famille sur 4 d’entre elles dispose même de moins de 4 euros par jour et par personne.

Cette étude met à bas un préjugé persistant, l’idée reçue que les pauvres ne sauraient pas gérer leur budget. Ces familles n’ont pas assez de ressources pour vivre dignement et doivent faire face à des choix impossibles.



L’entretien avec Michel Bonnet se termine plus joyeusement en évoquant les actions prévues pour Noël.



Un invité dans le studio : Michel BONNET, président du Secours Catholique d’Indre et Loire.