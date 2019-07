L'homéopathie : médecine ou placebo ?

On veut tout savoir sur l’Homéopathie. Cette médecine douce, actuellement remboursée à hauteur de 30 % par la sécurité sociale est remise en cause. En mars 2018, 124 médecins signaient une tribune incendiaire dans le figaro rangeant les homéopathes dans la catégorie des Charlatan. Et tout récemment Agnès Buzyn ministre de la santé a demandé une étude à la Haute Autorité de Santé pour évaluer, d’ici février 2019, « le bien-fondé des conditions de prise en charge et de remboursement des médicaments homéopathiques ». La fac de médecine de Lille et celle d’Angers ont arrêté leur cursus de formation en homéopathie. Bref, l’étau se resserre autour des homéopathes. Vraie médecine ou charlatanisme ? Aujourd’hui on veut tout savoir sur l’homéopathie.