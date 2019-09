L'homme augmenté, l'homme piraté

Autant d'outils symboles de progrès destinés à faciliter la vie.

Mais derrières ces avantages, on peut aussi se demander si l'homme ne court pas à sa perte : exposé aux risques de piratage voire à son remplacement par la machine ? Un thème à la jonction de la Science-Fiction et du Transhumanisme qu'Antoine et Anthony abordent aujourd'hui avec leur professeur de philosophie, Christophe Bobillier